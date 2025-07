Giornata di musica Lucilla | in anteprima il suo nuovo singolo

Prosegue l’attivitĂ estiva a Leolandia a Capriate San Gervasio nella bergamasca, soprattutto per le attrazioni acquatiche. Il parco a tema, a mezz’ora da Milano, vanta 8 aree tematiche e oltre 50 attrazioni adatte a tutte le etĂ . I piccoli possono incontrare dal vivo le simpatiche sorelle di pastore australiano Bluey e Bingo, i Superpigiamini nella PJ Masks City, scoprire la Foresta di Masha e Orso e giocare nei luoghi piĂą iconici del cartone animato, assistere al mini-live show con Bing e Flop, divertirsi con i personaggi della serie animata Miraculous™, e fare il giro del parco a bordo dei vagoni blu del Trenino Thomas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giornata di musica. Lucilla: in anteprima il suo nuovo singolo

Una giornata sull'onda della consapevolezza: torna l'appuntamento con "Mare & Musica" e la salvaguardia dell'ambiente costiero - Sabato 17 maggio Be Kind Cattolica presenta la seconda edizione di "Mare & Musica", una giornata gratuita e aperta a tutti, dedicata al mare, alla sostenibilità e alla bellezza dell’incontro tra scienza, impegno e arte.

A Ravello una giornata dedicata alla musica corale in ricordo di Carmine Pagliuca - Al via la terza edizione del concorso internazionale “Schola Cantorum”, promosso dall’associazione musicale “Diabolus in Musica”, presieduta da Federico Mileo, con il patrocinio del Comune di Ravello.

Tomadini Open Day, il Conservatorio di Udine apre le porte per una giornata di festa in musica - Una grande festa della musica per una giornata di note. Torna, domenica 11 maggio a Udine, il Tomadini Open Day con un programma di ben 44 concerti dalle 10 alle 19.

Una delle beniamine più amate dai bambini è pronta a far brillare ancora una volta il cielo di Leolandia: domenica 27 luglio, Lucilla – la celebre Fatina del Sole – sarà protagonista di un evento spec