Giornalista racconta la scomparsa di una 13enne in un fiume e inciampa per caso sul corpo | la scoperta in diretta video

Stava girando un servizio giornalistico sulla scomparsa di una 13enne, Raissa, quando si è imbattuto, con ogni probabilità , sul corpo della vittima. È accaduto in Brasile al giornalista Lenildo Frazao, come riporta il Sun. Il reporter si stava immergendo nel fiume Mearim per raccontare la scomparsa della ragazzina, avvenuta il 29 giugno scorso, quando, come si vede in un video pubblicato su Tiktok, ha avvertito qualcosa sotto i piedi. “Sembra un braccio”, dice al microfono prima di ritrarsi e uscire dall’acqua. I vigili del fuoco hanno subito ripreso le ricerche e proprio lì, dove il giornalista si era immerso, hanno trovato il corpo della 13enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

