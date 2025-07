Giorgia Meloni in copertina sul Time | Ora guida l’Europa

A quasi tre anni dal suo insediamento, il premier italiana Giorgia Meloni conquista la copertina del settimanale statunitense Time, che le dedica un ampio ritratto dal titolo: “Where Giorgia Meloni Is Leading Europe”. L’articolo, firmato dal giornalista Massimo Calabresi, racconta l’ascesa della leader di Fratelli d’Italia da figura della destra radicale a protagonista riconosciuta dello scenario euro-atlantico, capace di conquistare la fiducia di leader internazionali come Joe Biden, Ursula von der Leyen e Donald Trump. La rivista sottolinea come Meloni sia riuscita a smarcarsi dalle sue origini di destra estrema, guadagnandosi un ruolo di primo piano nel rinnovamento della destra europea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giorgia Meloni in copertina sul Time: “Ora guida l’Europa”

