Più di qualcuno, soprattutto in politica, è nemo propheta in patria, e spesso lo è altrove. Molti meno riescono ad esserlo sia fuori che in casa propria. A questo assai ristretto club, oggi, può iscriversi di diritto e senza dubbi di sorta anche Giorgia Meloni: la copertina dedicatale ieri dal prestigioso anzichenò settimanale statunitense “Time” è il suggello dell'age d'or che la premier italiana sta vivendo, in patria e fuori. Tanto per capirci, l'ultimo politico italiano a guadagnarsi la prima pagina del foglio newyorkese era stato De Gasperi, settantasette anni fa. Un suggello che proviene da uno delle più internazionali e rispettate riviste del mondo, mai troppo tenera con figure considerate “di destra” o più in generale conservatrici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giorgia d'Europa - Time incorona la premier Meloni: "Sta guidando l'Unione"