Giorgetto Giugiaro incidente choc a Porto Cervo | come ha disintegrato la sua auto

Pu√≤ considerarsi vivo per miracolo, Giorgetto Giugiaro. Il celebre designer di automobili √® ricoverato a Olbia dopo un incidente vicino a Porto Cervo¬† in Sardegna. L'imprenditore che compir√† 87 anni tra pochi giorni ha riportato vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stava percorrendo i tornanti in localit√† Farina, a pochi passi da Porto Cervo, quando ha perso il controllo della sua Land Rover Defender. Il mezzo √® uscito fuori strada e si √® ribaltato pi√Ļ volte, finendo la corsa su uno dei tornanti sottostanti. Le immagini della vettura pubblicate dai Vigili del Fuoco, praticamente disintegrata e ridotta a un cumulo di rottami, sono impressionanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Giorgetto Giugiaro, incidente choc a Porto Cervo: come ha disintegrato la sua auto

