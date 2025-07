Giorgetto Giugiaro ferito in un incidente stradale | si è ribaltato con il suo fuoristrada in Costa Smeralda

Giorgetto Giugiaro è stato ricoverato con diversi traumi all’ospedale di Olbia, dopo che il suo fuoristrada si è ribaltato più volte nei tornanti di Abbiadori, nel comune di Arzachena, in Costa Smeralda. Il celebre auto designer, che il 7 agosto compirà 87 anni, non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, Giugiaro ha perso il controllo del mezzo, che è uscito fuori strada e si è ribaltato più volte, finendo la corsa su uno dei tornanti sottostanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ed è stato necessario l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale. L’incidente è avvenuto non lontano dalla sua villa di La Celvia, tra Cala di Volpe e Romazzino, dove Giugiaro disegnò, tra le altre, la Volkswagen Golf, la Lancia Delta e la DeLorean DMC – 12, iconica auto con le portiere a gabbiano del film Ritorno al Futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giorgetto Giugiaro ferito in un incidente stradale: si è ribaltato con il suo fuoristrada in Costa Smeralda

