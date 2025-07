Giorgetto Giugiaro ferito in incidente in Sardegna

Giorgetto Giugiaro è rimasto ferito in un incidente in Sardegna. L’imprenditore e designer 86enne, autore di automobili leggendarie dalle linee inconfondibili, è uscito fuori strada con il suo Land Rover Defender sui tornanti di Abbiadori, località nel territorio di Arzachena, precipitando sul tratto di carreggiata sottostante. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato Giugiaro all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a bordo di un elicottero dell’Areus. L’uomo ha riportato numerosi traumi ma, nonostante la dinamica dell’incidente, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Arzachena che hanno rimosso l’auto e messo in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giorgetto Giugiaro ferito in incidente in Sardegna

