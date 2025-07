Ginosa approvato nuovo regolamento per il servizio NCC e trasporti turistici

Tarantini Time Quotidiano È stato approvato all’unanimità durante il Consiglio Comunale del 24 luglio 2025 il nuovo Regolamento per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), che disciplina anche i trasporti con veicoli turistici come ape calessino, risciò, trenini gommati e navette. Il provvedimento aggiorna e sostituisce il vecchio regolamento comunale del 1997, ormai superato dai cambiamenti normativi intervenuti a livello nazionale e regionale. Con l’approvazione della delibera, il Comune potrà ora procedere con i nuovi bandi pubblici per l’assegnazione delle licenze, in un quadro normativo finalmente chiaro, trasparente e in linea con le più recenti direttive nazionali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ginosa, approvato nuovo regolamento per il servizio NCC e trasporti turistici

