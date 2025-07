Ginnastica grave incidente per Lorenzo Bonicelli

Il mondo della ginnastica italiana √® col fiato sospeso.¬† Un atleta italiano alle¬†Universiadi¬†estive in corso ad¬†Essen¬†in Germania ha subito un grave incidente.¬† Lorenzo Bonicelli¬†(23 anni) √® caduto durante la prova agli anelli sbattendo il collo a terra. ¬†Il ginnasta sarebbe sempre rimasto vigile ed √® stato immediatamente immobilizzato e trasportato d‚Äôurgenza all‚Äôospedale universitario di Essen dove ha subito un¬†intervento chirurgico alle vertebre cervicali.¬† Ginnastica, squadra italiana ritirata dalle Universiadi. La squadra italiana che stava partecipando alle Universiadi √® stata ritirata dalla competizione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ¬© Gbt-magazine.com - Ginnastica, grave incidente per Lorenzo Bonicelli

Un brutto incidente ha visto coinvolto l'atleta Lorenzo Bonicelli, 23enne di Lecco che è caduto durante un esercizio di ginnastica artistica agli anelli, rimediando un grave problema al collo. L'azzurro della ginnastica artistica si trovava alle Universiadi a Essen

Grave incidente per Lorenzo Bonicelli: il ginnasta è in coma dopo una caduta agli anelli

Grave incidente per Lorenzo Bonicelli: il ginnasta è in coma dopo una caduta agli anelli; Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma. L'Italia ritira la squadra; Lorenzo Bonicelli, intervento al collo dopo l'incidente alle Universiadi · Ginnastica Artistica.

Grave incidente alle Universiadi: Lorenzo Bonicelli in coma farmacologico dopo una caduta agli anelli - Momenti di grande apprensione nel mondo della ginnastica artistica italiana: il giovane atleta Lorenzo Bonicelli, 23 anni, è stato coinvolto in un gravissimo incidente durante la prova agli anelli

Lorenzo Bonicelli, intervento al collo dopo il grave infortunio ai Giochi Mondiali Universitari FISU · Ginnastica - A seguito di un incidente sugli anelli, la squadra di ginnastica artistica maschile dell'Italia si è ritirata dalla competizione in Germania.