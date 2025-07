Ginnastica Bonicelli cade agli anelli | operato al collo è in coma farmacologico L’Italia ritira il team maschile dalle Universiadi

Sono ore di apprensione per la ginnastica italiana. Durante un esercizio agli anelli alle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania, Lorenzo Bonicelli – 23 anni – è caduto malamente durante un esercizio agli anelli, nella terza rotazione, rimanendo immobile a terra e lasciando da subito tutti con il fiato sospeso. I soccorsi sono stati immediati, visto che tutti hanno compreso da subito la gravità dell'infortunio, e Bonicelli è stato trasportato con urgenza al vicino ospedale universitario, dove immediatamente è stato operato alle vertebre cervicali. Il giovane atleta è adesso in coma farmacologico e servirà del tempo prima di conoscere le sue condizioni.

