Ginnastica artistica il Giappone domina gli all-around alle Universiadi Hashimoto la firma di lusso

Penultima giornata di gare per la ginnastica artistica alle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Spazio ai due concorsi generali individuali, dove il Giappone ha dettato legge come da pronostico della vigilia, dopo aver già brillato nelle gare a squadre. Shoko Miyata si è imposta con il punteggio di 54.266 (13.533 al volteggio, 13.633 alle parallele asimmetriche, 13.500 alla trave, 13.600 al corpo libero), precedendo con ampio margine la connazionale Mana Okamura (52.866) e la taiwanese Tonya Helene Paulsson (52.065). Veronica Mandriota ha concluso al quindicesimo posto con il riscontro di 47.

