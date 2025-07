Ginnasta 23enne Lorenzo Bonicelli in coma farmacologico operazione al collo dopo caduta dagli anelli Italia ritira squadra dalle Universiadi - VIDEO

L’atleta è stato operato al collo per una frattura alle vertebre cervicali, dopo la caduta dagli anelli durante un esercizio agli anelli ai FISU World Summer University Games, le Universiadi Estive in corso a Essen Ore di grande apprensione per la ginnastica artistica italiana: il 23enne Lore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ginnasta 23enne Lorenzo Bonicelli in coma farmacologico, operazione al collo dopo caduta dagli anelli, Italia ritira squadra dalle Universiadi - VIDEO

In questa notizia si parla di: anelli - 23enne - collo - caduta

