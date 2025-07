Gilles Vidal come nuovo responsabile del Design Stellantis

Gilles Vidal come nuovo responsabile del Design per i marchi europei del gruppo Stellantis, con effetto dal primo ottobre. Subentra a Jean-Pierre Plou√© che lascer√† l'azienda. Vidal guider√† la direzione creativa e la strategia di design dei marchi europei di Stellantis, dalle city car ai veicoli commerciali leggeri. Con una carriera di oltre trent'anni nel design automobilistico, venticinque dei quali tra Citro√ęn e Peugeot, Vidal - sottolinea Stellantis - √® riconosciuto per il suo talento e per la capacit√† di coniugare innovazione e rispetto del patrimonio storico dei brand. Entrato in Citro√ęn nel 1996, ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo di alcuni dei modelli pi√Ļ apprezzati dell'ultimo decennio, tra cui Peugeot 308, 3008 e 208, tutti premiati come European Car of the Year tra il 2015 e il 2019.

