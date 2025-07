Gigi Uno come te – L’emozione continua il cast | cantanti e ospiti del concerto di D’Alessio su Rai 1 replica

. Qual è il cast di Gigi Uno come te – L’emozione continua? Si tratta di un grande concerto con Gigi D’Alessio e tanti cantanti e ospiti, trasmesso su Rai 1 in replica questa sera, il 25 luglio 2025, in prima serata da piazza del Plebiscito a Napoli. Una serata di musica e emozioni che attraverserĂ oltre 30 anni di carriera, accompagnato da grandi ospiti. Si tratta in tutto di otto serate (dal 7 al 14 giugno 2024), per un tour sold out che ha ripercorso i suoi grandi successi, e oltre 100 mila persone presenti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gigi Uno come te – L’emozione continua, il cast: cantanti e ospiti del concerto di D’Alessio su Rai 1 (replica)

In questa notizia si parla di: gigi - emozione - continua - cast

Stasera in tv (25 luglio): Nuzzi indaga su Garlasco (e chiude), per Gigi D’Alessio show d'addio alla Rai; Gigi D'Alessio in concerto a Palermo il 20 giugno 2025; Gigi – Uno come te - L'emozione continua, stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta.