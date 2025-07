Gigi D’Alessio annuncia tour nei palazzetti a marzo

Tempo di lettura: 1 minuto Dopo aver infiammato gli stadi italiani e in attesa delle sette serate a Piazza del Plebiscito, previste a settembre, Gigi D’Alessio è pronto a tornare dal vivo con Gigi Palasport 2026: un nuovo tour che partirĂ il 18 marzo dal Palasport di Roma.    Un nuovo capitolo da scrivere del suo percorso live all’insegna della grande musica e delle emozioni per ripercorrere insieme oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi fino all’ultimo singolo Un selfie con la vita, uscito lo scorso 18 luglio.    Questo il calendario: 18 marzo Roma, 20 marzo Bari, 23 marzo Firenze, 25 marzo Torino, 11 aprile Padova, 17 aprile Ancona, 18 aprile Bologna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gigi D’Alessio annuncia tour nei palazzetti a marzo

In questa notizia si parla di: gigi - alessio - tour - marzo

Il cuore di Gigi D'Alessio: tra musica e famiglia - Il noto cantante napoletano si apre su carriera e relazioni familiari in un'intervista toccante. Leggi tutto Gigi D’Alessio si racconta: tra successi e vita familiare su Donne Magazine.

Gigi D’Alessio verso l’addio a The Voice, per lui uno show su Canale 5 con Vanessa Incontrada - Vicino l'addio di Gigi D'Alessio a The Voice per uno show a Mediaset? L'articolo Gigi D’Alessio verso l’addio a The Voice, per lui uno show su Canale 5 con Vanessa Incontrada proviene da Novella 2000.

GIGI D’ALESSIO LASCIA THE VOICE PER CANALE 5: IN ARRIVO UN NUOVO SHOW E NON SOLO - Gigi D’Alessio si prepara a diventare uno dei volti di punta di Canale 5. Terminata l’esperienza con The Voice – chi prenderà il suo posto in giuria? – lo attende un nuovo show e non solo.

Gigi D'Alessio annuncia tour nei palazzetti a marzo; GIGI D'ALESSIO | TORNA ANCHE QUEST’ANNO L’APPUNTAMENTO IN PIAZZA DEL PLEBISCITO A NAPOLI; Gigi D’Alessio: raddoppia il concerto di Palermo e pubblica il nuovo singolo.

Gigi D'Alessio annuncia tour nei palazzetti a marzo - Dopo aver infiammato gli stadi italiani e in attesa delle sette serate a Piazza del Plebiscito, previste a settembre, Gigi D'Alessio è pronto a tornare dal vivo con Gigi Palasport 2026: un nuovo tour ... Da ansa.it

Gigi d’alessio annuncia il tour gigi palasport 2026 con tappe in tutta Italia - Gigi d'Alessio torna con il tour palasport 2026, partendo da Roma e toccando diverse città italiane, proponendo un repertorio che unisce grandi successi e l’ultimo singolo “Un selfie con la vita”. Riporta gaeta.it