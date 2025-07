Gigi D’Alessio annuncia il tour nei palasport per il 2026 i biglietti

Gigi D’Alessio annuncia un nuovo tour nei palasport per il 2026, il calendario e i biglietti. Dopo aver infiammato gli stadi italiani e in attesa delle sette straordinarie serate a Piazza del Plebiscito, previste a settembre, Gigi D’Alessio è pronto a tornare dal vivo con Gigi Palasport 2026: un nuovo tour che partirĂ il 18 marzo dal Palasport di Roma e toccherĂ i principali palazzetti di tutta Italia. I biglietti sono disponibili da ora in esclusiva in prevendita, seguendo le indicazioni che verranno date. Le prevendite generali apriranno alle ore 18 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gigi D’Alessio annuncia il tour nei palasport per il 2026, i biglietti

In questa notizia si parla di: gigi - palasport - alessio - tour

Nell’attesa delle nostre meravigliose serate in Piazza del Plebiscito, oggi voglio condividere con voi una notizia speciale: l’anno prossimo torno nei palazzetti con il nuovo tour GIGI PALASPORT 2026! Segnatevi le prime date: 18/03 ROMA - PALAZZO DELL Vai su Facebook

Gigi D'Alessio, il nuovo tour nei palazzetti nel 2026: tutte le date; Gigi D'Alessio annuncia tour nei palazzetti a marzo; Gigi D’Alessio in concerto nel 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli.

Gigi D'Alessio annuncia tour nei palazzetti a marzo - Dopo aver infiammato gli stadi italiani e in attesa delle sette serate a Piazza del Plebiscito, previste a settembre, Gigi D'Alessio è pronto a tornare dal vivo con Gigi Palasport 2026: ... Si legge su ilmattino.it

Gigi D’Alessio in concerto nel 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli - Gigi D'Alessio ha annunciato un tour nei Palasport per il 2026, sette concerti che arrivano dopo il tour negli stadi nel 2025 e le sette date che terrà ... Secondo fanpage.it