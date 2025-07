Gigi D’Agostino infiamma il Foro Italico | due ore di pura energia tra musica fuoco e magia

Il Centrale del Foro Italico si è trasformato, per una notte, in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. Dalle 23 all’1 di notte, Gigi D’Agostino ha regalato al pubblico romano un live set memorabile: due ore di pura adrenalina, nostalgia ed emozione, in un’atmosfera da sogno che ha letteralmente infiammato l’estate capitolina. Il ritorno del ‘Capitano’ della musica elettronica italiana nella Capitale è stato all’altezza delle aspettative – anzi, le ha superate. L’evento, organizzato da Lux Eventi e Post Office, è stato molto piĂš di un concerto: è stata un’esperienza sensoriale completa, in cui suono, luci, fuochi d’artificio e scenografie dinamiche hanno coinvolto ogni singolo spettatore. 🔗 Leggi su Funweek.it

