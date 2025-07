Giffoni 55 | Tim Burton con Monica Bellucci tra selfie ed emozioni Io una volta ero come voi continuate a creare

Nella nona giornata di Giffoni 55 l’incontro con Tim Burton, e il lancio di Mercoledì 2 tra riflessioni sui social, la passione per il disegno e l’identificazione con il suo Edward, accolto da un boato e dalle parole: « Io ero come voi, continuate a creare ». Tim Burton ha fatto il suo trionfale ingresso a Giffoni 55 ( leggi il programma ), trasformando il classico blue carpet in un black carpet da standing ovation. Il regista visionario è stato accolto con entusiasmo da centinaia di fan in delirio, molti dei quali con maschere ispirate ai suoi personaggi, cartelloni, e regali in mano. Accompagnato da Monica Bellucci, ha trascorso oltre quaranta minuti tra i ragazzi, firmando autografi, scattando selfie e ricevendo dediche affettuose dai giurati, con una disponibilitĂ che ha lasciato tutti senza parole. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Giffoni 55: Tim Burton con Monica Bellucci tra selfie ed emozioni «Io una volta ero come voi, continuate a creare»

