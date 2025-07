Giannini voce del grande cinema Premio alla carriera ad Eliopoli

Non è soltanto uno dei volti piĂą amati del cinema italiano, ma un attore apprezzato a livello internazionale (nel 2023 gli è stata intitolata una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles) e capace di passare con disinvoltura attraverso i diversi generi cinematografici, dalla commedia ai film drammatici. Stasera alle 22, sul palco dell’Eliopoli Summer di Calambrone, Giancarlo Giannini riceverĂ il Premio alla Carriera, istituito nel 2019 dalla rassegna del litorale pisano e consegnato a un artista che ha saputo dare molto alla comunitĂ in vari campi: prima di lui lo hanno ricevuto Marisa Laurito, Mogol, Michele Placido, Giuliana De Sio, Ornella Muti e Ronn Moss. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giannini, voce del grande cinema. Premio alla carriera ad Eliopoli

