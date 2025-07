GHF coinvolte anche Orbis Operations e McNally Capital insieme a BCG nel progetto per affamare palestinesi e nel piano Aurora di deportazione

Orbis Operations √® una societ√† privata di sicurezza e intelligence, che ha svolto un'analisi di fattibilit√† operativa per la GHF. McNally Capital √® un'azienda che investe in aziende nel settore della difesa e ha finanziato la GHF Nuovi scandalosi dettagli sono emersi sulla Gaza Humanitarian F. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - GHF, coinvolte anche Orbis Operations e McNally Capital insieme a BCG nel progetto per affamare palestinesi e nel piano "Aurora" di deportazione

In questa notizia si parla di: orbis - operations - mcnally - capital

BCG: Alcuni Dipendenti Hanno Eluso i Controlli nei Progetti su Gaza.

McNally-Nio Partnership Acquires Orbis; Ravi Shah Quoted - based professional services company Orbis Operations for an undisclosed sum as Orbis looks to establish a position in the national ... Da govconwire.com