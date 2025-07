Gerusalemme arrestato il Gran Muftì ad al-Aqsa Idf | Sì la lancio di cibo su Gaza

Le forze israeliane hanno arrestato lo sceicco Mohammad Hussein, Gran Mufti di Gerusalemme e della Palestina, dopo la preghiera del venerd√¨. Le manette sono scattate nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, poco dopo che aveva pronunciato il sermone del venerd√¨. √ą stato prelevato dai cortili della moschea e scortato fino alla Porta Marocchina, uno degli accessi al complesso di Al-Aqsa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno fatto irruzione nella sala di controllo audio della moschea e hanno arrestato il Gran Mufti dopo un sermone in cui aveva condannato la politica israeliana di fame nei confronti del popolo palestinese nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Gerusalemme, arrestato il Gran Muft√¨ ad al-Aqsa. Idf: "S√¨ la lancio di cibo su Gaza"

Israele chiude scuole Unrwa a Gerusalemme Est: arrestato personale Onu - Le forze israeliane sono entrate in due scuole, gestite dall'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, a Gerusalemme Est per farne rispettare la chiusura: lo ha riferito un fotografo dell'AFP, mentre le Nazioni Unite hanno confermato la chiusura di tre scuole nel campo profughi di Shuafat.

