Gente sui binari il treno si blocca | fa perdere la coincidenza per Roma

Ancona, 25 luglio 2025 ‚Äď Linea interrotta per la presenza di persone lungo i binari e per i viaggiatori di Trenitalia scatta la beffa. √ą quanto accaduto nella prima mattinata di ieri a decine e decine di passeggeri del treno Regionale 19797 partito (in orario) da Ancona con destinazione Piacenza alle 7,30. Una buona parte di passeggeri aveva acquistato il biglietto da Ancona a Falconara (2 euro e 5 centesimi) per raggiungere la stazione dove prendere la coincidenza con il Frecciargento 8851 in partenza appunto da Falconara alle 7,50 e con arrivo nella capitale alle 11. non immaginavano che il disservizio fosse subito in partenza, a pochi chilometri dalla stazione centrale di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

