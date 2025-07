Genoa Sucu a Moena si coccola Vieira | Resterà con noi per 10 anni | Video

Il presidente del Genoa alla presentazione della squadra in piazza scherza con l’allenatore. “L’impegno per la prossima stagione è di fare ancora meglio, stiamo lavorando per questo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genoa, Sucu a Moena si coccola Vieira: “ResterĂ con noi per 10 anni” | Video

In questa notizia si parla di: genoa - sucu - moena - coccola

Genoa, il presidente Sucu elogia Vieira: «Allenatore fantastico e con lui vogliamo raggiungere quell’obiettivo» - Genoa, parla il presidente Sucu: «Vogliamo crescere anno dopo anno». Le dichiarazioni Il presidente del Genoa, Dan Sucu, è tornato a parlare in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto sul presente e sul futuro del club ligure.

De Winter Inter, il presidente del Genoa non chiude alla cessione: parole inequivocabili di Sucu! - di Redazione De Winter Inter, il presidente del Genoa non chiude alla cessione: parole inequivocabili di Sucu! La posizione del Grifone per il belga e non solo.

Genoa, Sucu a Moena si coccola Vieira: “Resterà con noi per 10 anni”; Genoa, annullata l'amichevole con il Kaiserslautern; “Voglio far vedere chi è il vero Ekuban. Con i nuovi abbiamo più qualità ”.

Genoa, Sucu a Moena si coccola Vieira: “Resterà con noi per 10 anni” - Il presidente del Genoa alla presentazione della squadra in piazza scherza con l’allenatore. ilsecoloxix.it scrive

Genoa, Sucu a Moena lancia Vieira: “Starà qui per 10 anni” - A Moena è andata in scena la presentazione della squadra rosssoblu con tanti tifosi in piazza tra applausi e cori per i giocatori ma non solo. Segnala telenord.it