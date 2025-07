Generazioni in mutamento Sabbadini | La denatalità è il prezzo da pagare per non aver investito

Linda Laura Sabbadini, statista e già direttrice Istat, è intervenuta al convegno “Generazioni in mutamento”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, nel corso del quale ha sottolineato l’importanza degli investimenti a favore delle donne per contrastare la denatalità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Generazioni in mutamento, Sabbadini: “La denatalità è il prezzo da pagare per non aver investito

Generazioni in Mutamento: due giorni di dibattito e confronto a Scilla - "Non esiste futuro per un Paese che non investe nella fiducia, nella cura e nella cultura”. Con queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, impegnata da oltre quarant’anni nella valorizzazione del Mezzogiorno, presenta “Generazioni in Mutamento - Economia, Cultura e Modelli.

Generazioni in mutamento, Ciccone: “Il cambiamento è indispensabile” - Il sindaco di Scilla, Gaetano Ciccone, è intervenuto nel corso del convegno dal titolo “Generazioni in mutamento”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia.

