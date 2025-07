General grievous ottiene finalmente l’epica di star wars che i fan desiderano

nuove prospettive sulla figura di general grievous nel mondo di star wars. Nonostante la conclusione delle vicende narrate in The Clone Wars, l’universo di Star Wars continua ad espandersi con nuovi approfondimenti sui personaggi piĂą iconici. Tra questi, spicca la figura di General Grievous, il celebre antagonista della trilogia prequel, che si prepara a svelare le sue origini in un nuovo progetto editoriale. annuncio ufficiale e dettagli del nuovo graphic novel. presentazione alla san diego comic-con. L’annuncio è stato fatto durante la recente edizione della San Diego Comic-Con. La pubblicazione, prevista per i primi mesi del 2026, rappresenta un’importante novitĂ per gli appassionati di Star Wars desiderosi di conoscere meglio il passato del villain. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - General grievous ottiene finalmente l’epica di star wars che i fan desiderano

In questa notizia si parla di: wars - general - grievous - star

Figura star wars, general grievous 50cm alto Vai su Facebook

Esplora il Lato Oscuro con il ritorno di STAR WARS in !; Il Generale Grievous arriva in Star Wars™ Battlefront™ II il 30 ottobre!; Sei minifigure separatiste che vorremmo nel LEGO Star Wars MTT.

Lucasfilm Publishing: Star Wars: Stories from a Galaxy Far, Far Away: Everything Announced | SDCC 2025 - General Grievous, and the absolutely adorable You're My Little Grogu board book, here is everything announced at Star Wars: Stories from a Galaxy Far, Far Away, Lucasfilm Publishing's big SDCC 2025 ... Si legge su msn.com

Star Wars Battlefront 2, Grievous arriva il 30 ottobre: storia e abilità - DICE ha annunciato che il comandante supremo dei Separatisti, il Generale Grievous, si unirà al roster si Star Wars Battlefront 2 con l'aggiornamento fissato per martedì 30 ottobre. Lo riporta everyeye.it