Gen Z e lavoro | allarme soft skills il 37% fatica a comunicare

Uno studio UK rivela difficoltà di comunicazione e resilienza tra i giovani lavoratori. Zeta Service: “non colpevolizziamo, ma valorizziamo e formiamo”. Quello delle competenze è un tema sempre più importante per i ragazzi e le ragazze che si affacciano su un mercato del lavoro ultra-competitivo, in particolare quelli della Gen Z, cioè i nati tra il 1997 e il 2012. Giovani che, secondo un recente studio britannico pubblicato dal magazine di settore HrNews dimostrano maggiore preparazione dal punto di vista tecnico e delle hard skills ma meno rispetto a quelle che sono le cosiddette soft skills. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gen Z e lavoro: allarme soft skills, il 37% fatica a comunicare

In questa notizia si parla di: lavoro - allarme - soft - skills

A giugno Referendum su cittadinanza e lavoro. Allarme denatalità - Si avvicinano le date di voto per il Referendum dell’8 e 9 giugno. Elettori chiamati ad esprimersi su cittadinanza e lavoro.

Grido d’allarme della Cisl Toscana, Fumarola: “Non si può morire di lavoro” - “Firenze ha pagato un tributo di sangue enorme, soprattutto nell’ultimo anno. C’è un problema di mancanza di controlli e di verifiche ma anche uno che riguarda gli appalti e i subappalti.

“In Italia le madri sono sempre più sole e penalizzate sul lavoro”. Save the Children lancia l’allarme - In Italia, il 2024 ha registrato un nuovo record negativo delle nascite con soli 370.000 nuovi nati, una flessione del 2,6% rispetto all’anno precedente.

Formazione su competenze STEM e soft skills per orientare gli studenti al mondo del lavoro attraverso tre moduli: robotica, elettronica e intelligenza artificiale. Per iscriversi c'è tempo fino al 26 settembre Vai su Facebook

Giovani, è allarme soft skills: 4 Gen Z su 10 faticano a comunicare sul lavoro; BIMAG | GIOVANI, È ALLARME “SOFT SKILLS”: 4 GEN Z SU 10 FATICANO A COMUNICARE CORRETTAMENTE CON I COLLEGHI SUL LAVORO; Sarri “Legato alla Lazio. Blocco mercato? Miglioreremo col lavoro”.

Giovani, è allarme soft skills: 4 Gen Z su 10 faticano a comunicare sul lavoro - Quello delle competenze è un tema sempre più importante per i ragazzi e le ragazze che si affacciano su un mercato del lavoro ultra- Riporta mediterranews.org

Che lavoro ci aspetta nel futuro tra intelligenza artificiale ... - Non a caso nella top 10 delle abilità chiave per affrontare il futuro ci sono soprattutto le soft skills, come ... Secondo lettera43.it