GazaSchlein | Italia deve riconoscere Stato Palestina per contribuire a pace

Roma, 25 lug. (askanews) – “Quello che è accaduto ieri con la dichiarazioni del ministro israeliano su deportazione e colonizzazione di Gaza è inaccettabile, questi crimini vanno fermati”.Lo ha affermato Elly Schlein intervenendo a un convegno sul lavoro è tornata sulla crisi in Medioriente per esprimere soddisfazione per la decisione della “Francia che finalmente ha deciso di riconoscere lo Stato di Palestina”. “Dobbiamo ottenere che anche l’Italia lo riconosca”, ha detto la segretaria del Pd giudicando “incomprensibili le dichiarazioni del ministro Tajani” sulla Soluzione due popoli due Stati: ” uno Stato – ha sottolineato- già esiste, perciò riconoscere l’altro è un passo necessario per contribuire al percorso di pace”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Il duello era atteso e duello è stato. Prima con Giuseppe Conte, sul piano di riarmo e sulla situazione a Gaza.

MEZZANOTTE – Gaza, sanità e riarmo: Meloni ‘duella’ con Conte e Schlein: “Da voi solo macumbe” - (Adnkronos) – Dice che l'Italia non ritirerà l'ambasciatore in Israele, nonostante la "drammatica e ingiustificabile" situazione a Gaza; accusa il Pd di Elly Schlein di fare "propaganda" sulla sanità e chiede ai dem una mano, "invece di fare solo macumbe"; con Giuseppe Conte ingaggia un botta e risposta sul riarmo, accusando il leader dei pentastellati […]

Basta alibi, Netanyahu va fermato! A Gaza ogni giorno decine di persone affamate vengono uccise dall'esercito israeliano mentre cercano di ottenere un po' di cibo. Solo oggi ne sono state uccise 35 nei centri della Gaza Humanitarian Foundation.

Schlein: l’Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina - (askanews) – “Quello che è accaduto ieri con la dichiarazioni del ministro israeliano su deportazione e colonizzazione di Gaza è inaccettabile, questi crimini vanno fer ... Segnala askanews.it

Da Schlein a Conte, le opposizioni al governo: “Anche l’Italia riconosca lo Stato di Palestina” - Le opposizioni rivolgono un appello al governo Meloni dopo l’annuncio di Emmanuel Macron di riconoscere la Palestina come Stato. msn.com scrive