Gaza Schlein | L’Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina

ROMA – “Anche i palestinesi come gli israeliani hanno diritto a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato. Quindi è un modo concreto per dare un contributo a fermare in modo concreto i crimini di Nethanyahu a Gaza e in Cisgiordania. L’Italia non può essere complice e come altri paesi europei deve dare un contributo al processo di pace e il riconoscimento di uno Stato palestinese va in questa direzione”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un convegno, esprimendo soddisfazione per la decisione della Francia di riconoscere lo Stato di Palestina. “Dobbiamo ottenere che anche l’Italia lo riconosca”, ha detto, “non bastano più le parole, servono atti concreti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gaza, Schlein: “L’Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina”

In questa notizia si parla di: gaza - stato - schlein - italia

Trump pronto a riconoscere lo Stato della Palestina, Usa: "Al via aiuti umanitari a Gaza senza Israele"; cala il gelo con Neatnyahu - Il Presidente Usa dal 13 maggio in visita in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti annunciano un piano di distribuzione degli aiuti ma senza Israele.

Gaza allo stremo, l'Oms: "Almeno il 94% degli ospedali è stato danneggiato o distrutto" - Msf: "Entrati 4 camion con medicine, ma sono insufficienti". Soltanto 19 delle 36 strutture sanitarie presenti nel territorio rimangono operative.

Gaza, Tajani: “Lavoriamo per la pace e riconoscere oggi stato palestinese è inutile” - “Riconoscere lo Stato di Palestina oggi non serve a niente. Il problema è quello di arrivare al cessate di fuoco e poi far nascere lo Stato palestinese.

#Gaza, #Schlein: Italia riconosca #Palestina, embarghi armi e sospenda accordi con Israele Vai su X

Gaza, Schlein: Italia riconosca Palestina, embarghi armi e sospenda accordi con Israele Vai su Facebook

Gaza, Schlein: Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina; Schlein: Italia riconosca Stato di Palestina e non sia complice dei crimini a Gaza; Gaza,Schlein: Italia deve riconoscere Stato Palestina per contribuire a pace.

Schlein: "Italia riconosca Stato di Palestina e non sia complice dei crimini a Gaza" - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "E' tempo che l'Italia riconosca lo Stato di Palestina perché anche i palestinesi hanno diritto, come gli israeliani, di vivere in pace e in sicurezza in uno Stato ... Da msn.com

Gaza, Schlein: Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina - "Anche i palestinesi come gli israeliani hanno diritto a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato. Scrive quotidiano.net