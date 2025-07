Gaza orrore senza fine altro che danno collaterale | lettera di 22 soci contro il direttore della rivista Il Mulino

√ą stato pubblicato stamattina sul sito della rivista Il Mulino, dopo due giorni, l‚Äôarticolo firmato dai 22 soci, inferociti per la linea del direttore Paolo Pombeni su Gaza. Alcuni lamentano anche lo spostamento a destra sulla politica interna, in direzione Meloni. I critici, in particolare, non hanno digerito l‚Äôarticolo di Sandro Delle Pergole del 17 luglio 2025. Lo studioso che vive a Gerusalemme aveva giustificato i morti civili di Gaza come ‚Äúun danno collaterale‚ÄĚ. La risposta dei 22 soci √® stato inviata al Mulino nel pomeriggio del 23 luglio, ma √® leggibile online da poche ore. Ieri il sito ha dato priorit√† ad un ricordo dello storico programma televisivo Campanile sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

