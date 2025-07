Gaza l’Idf consente il lancio del cibo ai rifugiati Arrestato il gran Mutfi di Gerusalemme per un sermone

Israele ha consentito il lancio di cibo ai rifugiati nella striscia di Gaza mentre ha arrestato il Gran Mutfi di Gerusalemme dopo un sermone. Il lancio del cibo a Gaza: “Non c’è la carestia”. L’Idf afferma che consentirà ai Paesi stranieri lanci di cibo su Gaza, ma insiste sul fatto che non c’è carestia nella Striscia. Lo riporta Haaretz. Il coordinatore israeliano delle attività governative nei territori, riporta il Times of Israel, ritiene che la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza “ continui a essere difficile e impegnativa”, ma non si registra una carestia diffusa, contrariamente a quanto afferma Hamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, l’Idf consente il lancio del cibo ai rifugiati. Arrestato il gran Mutfi di Gerusalemme per un sermone

