Gaza Israele Francia riconoscerà Palestina | le notizie del 25 luglio 2025

La Francia annuncia che riconoscerà lo Stato di Palestina e scatena reazioni a catena. “Fedele al suo storico impegno per una pace giusta e duratura in Medioriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Ne farò l’annuncio solenne all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il prossimo settembre” ha comunicato su X il presidente francese Emmanuel Macron. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza Israele, Francia riconoscerà Palestina: le notizie del 25 luglio 2025

