Gaza il rapper Willie Peyote al concerto | Stop al genocidio governo italiano non fa un caz*o interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica - VIDEO

Peyote: "Tutti gli artisti giustamente si schierano per dire di fermare il genocidio a Gaza, però nessuno dice mai un caz*o su Spotify. Il proprietario Daniel Ek ha investito 600 milioni di dollari in droni militari" Durante il suo concerto a Napoli, il rapper Willie Peyote ha espresso la pro.

Il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio a Gaza”. Poi critica Spotify: “Investe in droni militari” – Video - “Tutti gli artisti giustamente si schierano per dire di fermare il genocidio a Gaza, però nessuno dice mai un cazzo su Spotify “.

Durante il live a Napoli, Willie Peyote lancia un appello contro la guerra a Gaza e critica Spotify: «Nessuno dice nulla sul fatto che investa in droni militari»

