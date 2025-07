gaza il negoziato naufraga

La speranza di una tregua a Gaza si è fatta più remota. ‘"Abbiamo deciso di far rientrare da Doha il nostro team per consultazioni – ha annunciato l’emissario Usa Steve Witkoff – dopo aver visto l’ultima risposta di Hamas che dimostra la assenza del desiderio di raggiungere a Gaza un cessate il fuoco’". Witkoff era giunto ieri in Costa Smeralda per contatti ad alto livello con emissari del Qatar e di Israele per i quali era stato approntato un mega-yacht. Non è chiaro se ci sia stato alcun incontro. "I mediatori – ha aggiunto – hanno fatto grandi sforzi, ma a quanto pare Hamas non opera in maniera coordinata, o in buona fede. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

