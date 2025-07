Gaza Idf in bilico dà via libera al lancio di cibo nella Striscia e poi nega | Non c’è carestia

Intanto da Gerusalemme giunge la notizia dell'arresto del Gran Muftì di Gerusalemme e della Palestina, avvenuto a seguito di un sermone da lui tenuto in cui veniva criticata la "politica della fame" nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Idf in bilico dĂ via libera al lancio di cibo nella Striscia e poi nega: “Non c’è carestia”

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a Gaza, occupare totalmente la Striscia  e mantenere i territori conquistati.

Israele e il piano per occupare la Striscia di Gaza “a lungo” - Roma, 5 maggio 2025 – Continua a restare altissima la tensione sul fronte mediorientale. Dopo il missile lanciato dai guerriglieri houthi delle Yemen sull’ aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, la “promessa” di una risposta da parte del premier israeliano Bejamin Netanyahu (con l’Iran che dice di non aver avuto un ruolo nell’attacco), proseguono gli scontri a Gaza con il governo di Israele che ha deciso di espandere ulteriormente l’offensiva nella Striscia e di portarne avanti l’occupazione.

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Il 14 maggio la difesa civile palestinese ha affermato che almeno 29 persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato un rafforzamento della sua offensiva.

Gaza, trattative per la pace su uno yacht. Vertice in Sardegna tra l'inviato Usa Witkoff e i mediatori; Non c'è tregua a Gaza: decine di morti per il pane; Cessate il fuoco | Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza, dice Trump.

Gaza, Netanyahu: "Modifiche a accordo di pace chieste da Hamas inaccettabili", tregua in bilico Israele-Palestina, oltre 70 morti in 24 ore - Trema la nuova proposta di tregua fra Israele e Palestina promossa dagli Stati Uniti: Benjamin Netanyahu, dopo la presentazione delle modifiche di Hamas all'accordo, ha fatto sapere che queste sarebbe ... Segnala informazione.it

Gaza, tregua (e vite) in bilico. Colpita una scuola-rifugio - a pochi passi dalla Striscia di Gaza, l’insediamento più colpito dall’efferato attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Secondo quotidiano.net