Gaza i volenterosi all’attacco con un appello a Israele | stop alla catastrofe umanitaria

“La catastrofe umanitaria a Gaza deve cessare immediatamente”. È questo il messaggio lanciato da Regno Unito, Francia e Germania in una dichiarazione congiunta diffusa dopo la “telefonata di emergenza” che era stata annunciata ieri da Keir Starmer. L’Europa a 3 si lancia insieme nel segno del ‘sogno volenteroso” per dire basta alla carestia nella Striscia. Gaza, l’appello a Israele di Gb, Francia e Germania. “Noi chiediamo al governo israeliano di revocare immediatamente alla consegna di aiuti. E di consentire urgentemente alle Nazioni Unite e alle Ong umanitarie di svolgere il loro lavoro per combattere la carestia e la fame”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Š Secoloditalia.it - Gaza, i volenterosi all’attacco con un appello a Israele: stop alla catastrofe umanitaria

Perugia, i gruppi civici della maggioranza: "Catastrofe umanitaria per Gaza, raccolta fondi per aiutare la popolazione" - Un "atto politico importantissimo" e "un’iniziativa concreta di solidarietà ". "Negli ultimi giorni, la situazione nella Striscia di Gaza ha raggiunto livelli di gravità senza precedenti", denunciano i gruppi civici di maggioranza Anima Perugia, Orchestra per la vittoria e Perugia per la Sanità .

Gaza / Azione contro la fame: serve accesso illimitato e immediato per evitare una catastrofe umanitaria - Gli ingressi di aiuti restano minimi: l’intera popolazione di Gaza è ancora a rischio estremo di fame e malattie.

L'Unione europea: "A Gaza catastrofe, scorte alimentari esaurite" - " La situazione a Gaza è catastrofica, gli aiuti che Israele ha autorizzato ad entrare a Gaza sono una goccia nell'oceano.

Gaza: la realtà di una crisi umanitaria acuta - Eppure, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ben 2. Lo riporta notizie.it

Gaza, anche gli operatori umanitari muoiono di fame mentre in Israele si protesta: “Basta stragi di bambini” - Le organizzazioni firmatarie denunciano “malnutrizione acuta” specie tra bambini e anziani. Da msn.com