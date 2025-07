Gaza I tanti misteri sul fallimento del negoziato

Fallisce l’ennesimo negoziato per Gaza, una rottura che allarma più delle precedenti a motivo delle dichiarazioni dell’inviato di Trump Steve Witkoff, che ha addossato tutte le colpe ad Hamas aggiungendo che, a questo punto, “cercheremo soluzioni alternative per riportare a casa gli ostaggi e per creare un ambiente più stabile per la popolazione di Gaza”. Al di là della tragica ironia della conclusione, che stride con l’allineamento Usa alle operazioni belliche israeliane a Gaza, compresa la nefasta gestione degli aiuti, l’accenno alle opzioni “alternative” inquieta, perché annuncia l’abbandono dei negoziati da parte degli States, così che saranno rimessi nelle mani dei duellanti nonostante sia risaputo che Netanyahu non abbia alcuna intenzione di trovare un accordo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza. I tanti misteri sul fallimento del negoziato

In questa notizia si parla di: gaza - negoziato - tanti - misteri

Gaza, impegno di Assotutela e Maritato per un nuovo negoziato umanitario - Assotutela promuove un’azione multilaterale per evacuare e curare i bambini malati di Gaza. Maritato: “Serve una risposta immediata dell’Europa, oltre ogni barriera politica”.

Gaza Il negoziato naufraga - La speranza di una tregua a Gaza si è fatta più remota. ‘"Abbiamo deciso di far rientrare da Doha il nostro team per consultazioni – ha annunciato l’emissario Usa Steve Witkoff – dopo aver visto l’ultima risposta di Hamas che dimostra la assenza del desiderio di raggiungere a Gaza un cessate il fuoco’".

Qatar, si apre una nuova possibilità di negoziato per Gaza - Si apre una nuova possibilità di negoziato per Gaza, a comunicarlo il Qatar e lunedì a Washington arriverà il ministro israeliano per gli affari strategici. Si legge su rainews.it

Gaza, Trump: «Ci siamo quasi. Cessate il fuoco forse già ... - Panorama - Il presidente USA ha annunciato progressi nei negoziati e nuovi aiuti umanitari alla Striscia, parlando di una possibile tregua imminente Gaza, Trump: «Ci siamo quasi. Lo riporta panorama.it