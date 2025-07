Gaza falliti i negoziati Oggi ‘vertice’ telefonico Gb-Francia-Germania

(Adnkronos) – Si allontana ancora la possibilitĂ di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza dopo il fallimento dei negoziati tra Israele e Hamas a Doha e il ritiro dal tavolo delle delegazioni di Tel Aviv e degli Stati Uniti. Ma la crisi umanitaria nella Striscia si aggrava di ora in ora e l'Europa tenta .

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale continua a evolversi con decisioni e mosse inaspettate da parte di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, due esponenti che hanno segnato momenti cruciali negli ultimi mesi.

Ong: "Oltre 20 raid israeliani su tutta la Siria stanotte" | Gaza, Qatar: "I negoziati sono a un punto morto" - Raid israeliani a Damasco, Netanyahu: "Regime siriano non tocchi la comunitĂ drusa". Le violenze contro la comunitĂ drusa in Siria provocano oltre 100 vittime

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen" - Media: "Il presidente americano vuole raggiungere un'intesa con Netanyahu (atteso lunedì a Washington) sulla fine della guerra.

Gaza, falliti i negoziati. Oggi 'vertice' telefonico Gb-Francia-Germania; Guerra MO, Witkoff: negoziati falliti per egoismo Hamas. Macron: riconosceremo Palestina; L’ultima proposta, il punto di Usa e Israele, la risposta di Hamas: perché i negoziati sono falliti.

I nuovi negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono andati male - Israele e Stati Uniti si sono ritirati dai colloqui in Qatar, in seguito alla risposta di Hamas, giudicata deludente ... Lo riporta ilpost.it

Gaza, falliti i colloqui in Qatar per il cessate il fuoco, Witkoff dalla parte di Netanyahu: “Hamas non agisce in buona fede, sono egoisti” - A sancirlo è stato l'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che si è schierato aperta ... Come scrive informazione.it