Gaza Conte | vergogna nazionale no governo Meloni a riconoscimento Palestinesi

Roma, 25 lug. (askanews) – “Dopo la Spagna anche la Francia annuncia il riconoscimento della Palestina di fronte al genocidio e ai piani di deportazione di massa a danno dei palestinesi. Il criminale Netanyahu, che sta sterminando e affamando un intero popolo, incredibilmente tuona: “Questo è un premio al terrorismo”. E l’Italia? Mentre Salvini prende premi per l’amicizia con Israele, Meloni si rifiuta di sospendere il memorandum d’intesa militare con il governo criminale di Israele e oggi sulla stampa leggiamo inquietanti notizie di nuovi contatti tra vertici militari di Roma e Tel Aviv, di possibili nuovi piani di cooperazione militare su cui il governo dovrĂ fornire chiarimenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: riconoscimento - meloni - palestinesi - gaza

America's Cup 2027 a Napoli. Meloni esulta: "Riconoscimento per l'identitĂ italiana" - "Sono orgogliosa di annunciare che l' America's Cup si disputerĂ , per la prima volta nella storia, in Italia ".

La storia non perdonerĂ mai Giorgia Meloni per il suo silenzio su Gaza. P.S. A Roma piĂą di 15.000 persone hanno detto Stop al genocidio in Palestina e stiamo continuando la raccolta fondi per Medici Senza Frontiere. Dona qui www.noninmionome.it Do Vai su Facebook

Gaza, Conte: vergogna nazionale no governo Meloni a riconoscimento Palestinesi; Guerra Gaza, Schlein: Governo di Netanyahu vuole eliminare i palestinesi, Italia non sia complice; La reticenza della premier in attesa della linea di Trump.

Gaza, Conte: vergogna nazionale no governo Meloni a riconoscimento Palestinesi - Salvini prende premi da Israele, Meloni rifiuta sospendere intese militari con Israele: dovranno dare spiegazione ... Secondo askanews.it

Gaza, Schlein: «Netanyahu vuole eliminare i palestinesi, l'Italia non sia complice» - (Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 "Oggi un Ministro di Netanyahu ha chiarito il suo piano criminale di eliminare l'intera popolazione di Gaza. Segnala msn.com