Gaza bambini malnutriti in ospedale | 5 decessi da inizio luglio

Sempre piĂą bambini sottopeso vengono ricoverati al Patient’s Friends Hospital, il principale centro di emergenza per bambini malnutriti nel nord di Gaza. Dall’inizio di luglio si sono registrati giĂ cinque decessi: sono i primi casi registrati dall’ospedale in bambini che non presentavano patologie pregresse. “I sintomi stanno peggiorando, con bambini troppo deboli per piangere o muoversi”, ha affermato la dottoressa Rana Soboh, nutrizionista. “Negli ultimi mesi, nonostante la carenza di forniture, la maggior parte dei pazienti era migliorata, ma ora rimangono ricoverati piĂą a lungo e non migliorano”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, bambini malnutriti in ospedale: 5 decessi da inizio luglio

