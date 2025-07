Gaza 148 Paesi riconoscono lo Stato di Palestina Sale il pressing sul Governo italiano

La Francia sarà il primo Paese del G7 a riconoscere lo Stato di Palestina e porterà a settembre a 148 su 193 i membri dell'Onu che hanno assunto questa posizione. Tra loro non ci sono l'Italia e gli Stati Uniti. La Svezia è stato il primo Paese Ue a fare questo passo, nel 2014, al culmine di mesi di scontri tra israeliani e palestinesi a Gerusalemme est.

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» - Il mestiere del pescatore a Gaza è da sempre un atto di coraggio. Nei 17 anni di assedio totale precedenti al 7 ottobre 2023, le barche che lasciavano la costa […] The post Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» first appeared on il manifesto.

Alle Nazioni Unite che riconoscono lo Stato palestinese sono oltre 140 su 193 Stati membri, mentre i Paesi europei sono 11. Numeri che potrebbero aumentare dopo le dichiarazioni di giovedì del presidente francese Macron Vai su Facebook

Wafa, Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì di Gerusalemme - Berlino, pronti ad aumentare la pressione su Israele; Guerra Israele, Gb-Francia-Germania: stop a catastrofe umanitaria a Gaza. LIVE; Israele-Hamas, le news sulla guerra. Trump: “Quello che dice Macron sulla Palestina non conta”.

