Garlasco nuovi sviluppi sul caso | cosa sta succedendo

Il caso di Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria a quasi vent’anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi. Era il 13 agosto 2007 quando la giovane venne trovata senza vita nella sua abitazione di via Pascoli. L’indagine, che aveva già portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ex compagno della vittima, si è arricchita negli anni di nuovi elementi e misteri ancora irrisolti. Tra questi, spicca la questione relativa a una traccia genetica maschile, isolata all’interno della bocca della vittima e attribuita a un soggetto denominato “Ignoto 3”. Questa presenza genetica, non riconducibile a persone note o agli operatori intervenuti, rappresenta oggi uno degli aspetti più complessi e dibattuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, nuovi sviluppi sul caso: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: garlasco - caso - sviluppi - cosa

Caso Garlasco News: Perchè Si Parla Del Santuario Della Bozzola? - Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi sconvolgono Garlasco: spunta la pista di un giro di ricatti legato al Santuario della Bozzola.

Caso Garlasco: i carabinieri a casa di Andrea Sempio, si cerca in un campo l'arma del delitto - Dalle prime ore della mattina di mercoledì 14 maggio sono in corso perquisizioni ordinate dalla procura di Pavia nelle abitazioni del nuovo indagato, della sua famiglia e di due amici.

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia - (Adnkronos) – La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro contro Andrea Sempio, indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2.

Caso #Garlasco, nuovi sviluppi dopo 18 anni: iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello di #ChiaraPoggi. Il DNA trovato sotto le unghie riapre l’inchiesta. Il criminologo Pellegrino: “Non fu un solo colpevole”. Vai su X

Stasera Federica Sciarelli torna a parlare del caso di Garlasco: gli ultimi sviluppi Vai su Facebook

Garlasco, bufera per l’impronta 33 fuori dalle indagini: l’avvocato della famiglia Poggi contro la Procura. Gli ultimi sviluppi in tv; “Zona Bianca”: nuovi sviluppi sul Caso Garlasco e la questione urbanistica di Milano; Delitto di Garlasco, cosa ha detto finora l'incidente probatorio e cosa può succedere adesso. Le tappe chiave del mistero di Garlasco.

Garlasco, Massimo Lovati e le ‘mille teorie’ sul delitto: cosa ha svelato (finora) l’avvocato di Sempio - Il legale di Andrea Sempio è ormai diventato un personaggio televisivo a tutti gli effetti. libero.it scrive

Garlasco, bufera per l’impronta 33 fuori dalle indagini: l’avvocato della famiglia Poggi contro la Procura. Gli ultimi sviluppi in tv - La traccia 33 verrà esclusa dall’incidente probatorio: parla anche il legale di Alberto Stasi, stasera gli ultimi sviluppi delle indagini a Zona Bianca ... Lo riporta libero.it