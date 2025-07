Garlasco l’impronta vicino al cadavere di Chiara Poggi è di Sempio ed è intrisa di sangue e sudore

L’impronta numero 33 trovata sul muro delle scale nella villetta di via Pascoli a Garlasco sarebbe stata lasciata da una mano «imbrattata di sudore e materiale ematico». È questa la conclusione a cui sono giunti i consulenti della difesa di Alberto Stasi – condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi – in una nuova relazione consegnata alla Procura di Pavia dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis. Una consulenza tecnica che entra in contrasto diretto con le perizie depositate dai legali della famiglia Poggi e da quelli di Andrea Sempio, oggi indagato come possibile responsabile del delitto. 🔗 Leggi su Panorama.it

