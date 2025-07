Garlasco l' impronta vicino al cadavere di Chiara Poggi è di Andrea Sempio Le conclusioni dei consulenti di Stasi

Garlasco. L'impronta trovata accanto al cadavere di Chiara Poggi, intrisa di sudore e sangue, «è di Andrea Sempio». Sono le conclusioni della consulenza della difesa di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, l'impronta vicino al cadavere di Chiara Poggi «è di Andrea Sempio». Le conclusioni dei consulenti di Stasi

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - (Adnkronos) – Andrea Sempio non si difende e così la Procura di Pavia passa all’attacco e svela il quarto elemento nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, è giallo sull'impronta 44 mai considerata - Si trova perpendicolare all'impronta papillare 33 sul muro ma per il consulente dei Poggi è la strisciata di una bicicletta.

Garlasco, i consulenti di Sempio contro quelli della Procura: «L’impronta 33 confusa coi segni del muro» - Avevano ragione i consulenti della famiglia Poggi, secondo la difesa di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagini sul delitto di Garlasco.

Nuovi sviluppi sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nell'agosto 2007. Il DNA maschile rinvenuto nel cavo orale della vittima – sul tampone orofaringeo usato durante gli esami autoptici – sarà comparato con almeno 30 individui, tutti pote

Garlasco, il consulente Poggi: “Indagini contro Sempio? Finora si sono rivelate un buco nell’acqua” - Il giorno dopo il via libera del nuovo incidente probatorio sul delitto di Garlasco, il genetista e consulente della famiglia Poggi Marzio Capra a Fanpage ... Lo riporta fanpage.it

"Ignoto 3 un altro cadavere? Possibile". L'ipotesi choc su Garlasco - Un medico legale, intervistato da Rete 4, non ha escluso che il dna ignoto nella garza attualmente oggetto di incidente probatorio possa essere frutto di contaminazione ... Si legge su msn.com