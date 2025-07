Garlasco l' impronta 33 lasciata da una mano imbrattata di sudore e materiale ematico | l' ultima perizia dei legali di Stasi

Le conclusioni dei consulenti di parte sulla traccia nell'intonaco, giĂ attribuita a Sempio dai pm: sarebbe il risultato di «un contatto palmare intenso, certamente non superficiale». Tesi contestata dai legali di Poggi, secondo i quali l’impronta continua ad essere non utilizzabile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Garlasco, l'impronta 33 lasciata da una mano «imbrattata di sudore e materiale ematico»: l'ultima perizia dei legali di Stasi

Delitto di Garlasco: legali dei Poggi, "Stasi resta colpevole" - AGI - "Direi che anche questi presunti sviluppi denotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto all'attivitĂ degli inquirenti che oggettivamente preoccupa.

Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali? - Garlasco (Pavia) – Si tratta di un passaggio formale, ma potrebbe anche essere l’occasione per qualche nuova scintilla tra le parti coinvolte, in particolare nello scontro ormai palese tra i legali della famiglia della vittima e la Procura di Pavia.

Garlasco, Andrea Sempio non si presenta in aula per un "cavillo" | La strategia dei legali - Il nuovo indagato non si presenta davanti ai pm nel giorno degli interrogatori incrociati con Alberto Stasi e Marco Poggi

Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, il caso torna sotto i riflettori con una nuova inchiesta che mette in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi. L'11 marzo 2024, la Procura di Pavia ha iscritto nel registr

Garlasco, l'impronta 33 lasciata da una mano «imbrattata di sudore e materiale ematico»: la perizia dei legali di Stasi - Le conclusioni dei consulenti di parte sulla traccia nell'intonaco, già attribuita a Sempio dai pm: sarebbe il risultato di «un contatto palmare intenso, certamente non superficiale/sfuggevole/strisci ... Secondo milano.corriere.it

Garlasco, l'impronta vicino al cadavere di Chiara Poggi «è di Andrea Sempio, intrisa di sangue e sudore». Le conclusioni dei consulenti di Stasi - impronte sulla spazzatura della colazione lasciata da Chiara le strisce paradesive raccolte dopo il delitto. Segnala msn.com