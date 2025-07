Garlasco l' impronta 33 lasciata da una mano imbrattata di sudore e materiale ematico | la perizia dei legali di Stasi

Le conclusioni dei consulenti di parte sulla traccia nell'intonaco, giĂ attribuita a Sempio dai pm: sarebbe il risultato di «un contatto palmare intenso, certamente non superficiale». Tesi contestata dai legali di Poggi, secondo i quali l'impronta continua ad essere non utilizzabile.

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - (Adnkronos) – Andrea Sempio non si difende e così la Procura di Pavia passa all’attacco e svela il quarto elemento nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, è giallo sull'impronta 44 mai considerata - Si trova perpendicolare all'impronta papillare 33 sul muro ma per il consulente dei Poggi è la strisciata di una bicicletta.

Garlasco, i consulenti di Sempio contro quelli della Procura: «L’impronta 33 confusa coi segni del muro» - Avevano ragione i consulenti della famiglia Poggi, secondo la difesa di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagini sul delitto di Garlasco.

