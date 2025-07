Garlasco l’assassino ha dato una manata sul muro e si è pulito con i teli da mare spariti dalla villetta | le prove di Stasi contro Sempio

Garlasco (Pavia) – Per i consulenti della difesa di Alberto Stasi, condannato a sedici anni per l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, l’impronta 33, il segno di un palmo della mano lasciato sulla scala vicino al corpo della vittima, è di Andrea Sempio, l’indagato dell’indagine riaperta dalla Procura di Pavia. L’esame dattiloscopico lo proverebbe. Quel segno, però, non è solo intriso di sudore, ma di sangue. A dirlo è l’esito delle analisi di parte, firmate da Oscar Ghizzoni, Ugo Ricci e Pasquale Linarello. I test eseguiti nel 2007, quando venne trovata, consumarono del tutto i resti di quel segno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, l’assassino ha dato una manata sul muro e si è pulito con i teli da mare (spariti dalla villetta): le “prove” di Stasi contro Sempio

Garlasco, i Poggi non hanno dubbi: "Sempio è innocente, l'assassino è Stasi" - Andrea Sempio non c'entra niente con il delitto della figlia, Chiara Poggi, compiuto oltre ogni ragionevole dubbio dall'allora fidanzato Alberto Stasi.

Garlasco, parlano i genitori di Chiara Poggi: “Nuova indagine non potrĂ togliere Stasi dal ruolo di assassino” - I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007: "Un po' tutti gli indizi ci portano ad Alberto Stasi.

Garlasco, spunta un “no” di Chiara Poggi come movente per l’assassino. Sempio: “Temevo l’arresto” - La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro c ontro Andrea Sempio, indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2.

Garlasco, l’assassino ha dato una manata sul muro e si è pulito con i teli da mare (spariti dalla villetta). Le “prove” di Stasi contro Sempio; Caso Garlasco, i 15 punti dell'impronta, il Dna e le telefonate: incongruenze e indizi su Sempio; Andrea Sempio, la foto che mostra la corrispondenza tra la sua impronta e quella vicino al cadavere di Chiara Poggi: «Ho fatto cose così brutte che nessuno può immaginare».

Delitto di Garlasco, dna ignoto 3/ Abbate sicuro “E’ l’assassino!”. Garofano “Traccia che non dice nulla” - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con lo scontro fra Carmelo Abbate e il generale Garofano sul dna di Ignoto 3: cosa è emerso ... Secondo ilsussidiario.net

Garlasco, ignoto 3 e i dubbi sul tampone. L'ex comandate Ris: «Non c'è un altro assassino» - Denise Albani, la genetista nominata dal gip di Pavia nell'incidente probatorio nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, chiederà al medico legale che ... Da msn.com