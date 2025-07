Garlasco la perizia dei legali di Stasi | L' impronta accanto al cadavere è di Sempio è intrisa di sangue e sudore

L'impronta trovata accanto al cadavere di Chiara Poggi è "di Andrea Sempio" ed è "intrisa di sudore e sangue". Sono le conclusioni sperimentali dei consulenti dei legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi, consegnate alla procura di Pavia dagli avvocati Giada. 🔗 Leggi su Today.it

Delitto di Garlasco: legali dei Poggi, "Stasi resta colpevole" - AGI - "Direi che anche questi presunti sviluppi denotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto all'attivitĂ degli inquirenti che oggettivamente preoccupa.

Andrea Sempio e Alberto Stasi, il primo faccia a faccia in Procura martedì. I legali dell'indagato: «Affiliamo le armi» - Andrea Sempio e Alberto Stasi si incroceranno in Procura a Pavia martedì prossimo. Sarà la prima volta che i due avranno l'occasione di guardarsi in faccia.

Andrea Sempio e Alberto Stasi, martedì il faccia a faccia. I legali: “Affiliamo le armi” - Sarà un incontro decisivo quello che vedrà Andrea Sempio e Alberto Stasi faccia a faccia per la prima volta.

La famiglia Poggi ha fatto svolgere a propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33, che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, e le analisi hanno stabilito la "estraneitĂ dell'impronta alla dinamica omicidiaria" e la non "attri

