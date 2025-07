Garlasco la nuova prova contro Andrea Sempio | l’analisi dei tecnici

Il caso Garlasco si riaccende con nuovi sviluppi che potrebbero rimettere in discussione l’intero impianto accusatorio contro Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Il suo pool legale rilancia infatti una nuova pista: Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, ora indagato, sarebbe l’autore dell’ impronta trovata vicino al corpo. Gli avvocati parlano di un contatto palmare “intenso”, compatibile con chi si regge al muro, non con una semplice discesa dalle scale. Leggi anche: Garlasco, nuovi sviluppi sul caso: cosa sta succedendo La difesa di Stasi: «Quell’impronta è di Sempio, non casuale». 🔗 Leggi su Tvzap.it

