Garlasco difesa di Stasi smentisce la Procura | L'impronta 33 di Andrea Sempio è intrisa di sangue e sudore

La difesa di Alberto Stasi ha depositato una sua relazione sulla traccia 33, ovvero quella trovata sulla parete destra delle scale su cui è stato trovato il corpo di Chiara Poggi e che la Procura solo recentemente ha associato all'attuale indagato: "L'impronta è intrisa di sangue e sudore".

Garlasco, la difesa di Stasi: “Se i campioni sono contaminati, allora il processo è da rifare” - Pavia, 24 luglio 2025 – Scontri incrociati. Tra la difesa del condannato e quella dell’indagato. E tra i legali della parte offesa e la Procura.

La difesa di Sempio, la verità di Stasi e il fratello di Chiara: le carte coperte dei pm e la manovra a tenaglia per far crollare il muro di silenzi - Garlasco (Pavia) – Non solo l’indagato Andrea Sempi o, ma anche il già condannato Alberto Stasi. Sono stati entrambi convocati in Procura a Pavia martedì, per essere interrogati nell’ambito della riaperta indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007.

Garlasco, la difesa di Stasi sull’impronta 33: “Potrebbe esserci del sangue” - Nuovi sviluppi nel caso Garlasco: la difesa di Alberto Stasi torna a farsi sentire depositando una relazione tecnica che potrebbe rimettere in discussione l’attribuzione dell’impronta “33” trovata sulla scena del delitto.

Delitto di #Garlasco: “Le consulenze della difesa di Andrea Sempio e dei legali della famiglia Poggi sull’impronta 33 sono di parte, così come la consulenza della Procura”. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. #chilhavisto?https://bit.ly/3QHXf Vai su X

