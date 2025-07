Garlasco consulenza difesa Stasi rivela | Impronta 33 è di Sempio ed è intrisa di sangue

A farlo sapere è il Tg1 e riguarda il risultato principale di una consulenza degli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, legali del fidanzato di Chiara Poggi condannato a 16 anni per il delitto di Garlasco, in cui si sostiene che la 'traccia 33', sulle scale dove fu trovato il cadavere della 26enne uccisa e attribuita dalla Procura di Pavia a Sempio, sarebbe "intrisa di sudore e sangue". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, consulenza difesa Stasi rivela: “Impronta 33 è di Sempio ed è intrisa di sangue”

